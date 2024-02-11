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11 февраля, 20:41

Армения отказалась вступать в НАТО

Премьер Пашинян: Армения не рассматривает сценарий со вступлением в НАТО

Ереван не ведёт обсуждений с НАТО о возможности присоединения к блоку, заявил премьер Армении Никол Пашинян. По его словам, в нынешней повестке государства такой вопрос отсутствует.

Политик напомнил, что республика является членом ОДКБ. Однако это не мешает стране иметь партнёрские отношения с Североатлантическим альянсом, подчеркнул Пашинян. А вскоре сотрудничество Армении и НАТО выйдет на новый уровень, который всё равно не предусматривает интеграцию республики в объединение.

"В нашей повестке такого вопроса нет. То есть, мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос вступления в НАТО", — заявил премьер в интервью британской The Daily Telegraph.

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А тем временем НАТО предрекли войну с Россией в ближайшие пять лет. На фоне таких прогнозов генсек Альянса Йенс Столтенберг призвал членов блока готовиться к конфликту и вооружаться.

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t.me / ՀՀ ՊՆ/MoD of Armenia

Илья Пушкарев
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