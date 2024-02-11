Армения отказалась вступать в НАТО

Ереван не ведёт обсуждений с НАТО о возможности присоединения к блоку, заявил премьер Армении Никол Пашинян. По его словам, в нынешней повестке государства такой вопрос отсутствует.

Политик напомнил, что республика является членом ОДКБ. Однако это не мешает стране иметь партнёрские отношения с Североатлантическим альянсом, подчеркнул Пашинян. А вскоре сотрудничество Армении и НАТО выйдет на новый уровень, который всё равно не предусматривает интеграцию республики в объединение.