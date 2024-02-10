"Надо вооружаться": В НАТО заговорили о возможной войне с РФ, которая продлится десятилетия

Страны – участницы НАТО должны готовиться к конфликту с Российской Федерацией и повышать военный потенциал. Такое заявление в интервью изданию Welt сделал генсек альянса Йенс Столтенберг. По его мнению, конфронтация Москвы и военно-политического блока может растянуться на ближайшие десятилетия.

"НАТО не ищет войны с Россией… Но мы должны вооружаться для возможной конфронтации, которая может продлиться десятилетия", — заявил Столтенберг.

При этом глава Североатлантического альянса выразил мнение, что вложение в военную мощь НАТО — это не единственный способ повысить обороноспособность блока. Так, по его словам, лучшей обороной будет военная помощь Киеву.