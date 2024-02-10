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10 февраля, 11:40

"Надо вооружаться": В НАТО заговорили о возможной войне с РФ, которая продлится десятилетия

Генсек НАТО Столтенберг призвал готовиться к многолетней конфронтации с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock

Страны – участницы НАТО должны готовиться к конфликту с Российской Федерацией и повышать военный потенциал. Такое заявление в интервью изданию Welt сделал генсек альянса Йенс Столтенберг. По его мнению, конфронтация Москвы и военно-политического блока может растянуться на ближайшие десятилетия.

"НАТО не ищет войны с Россией… Но мы должны вооружаться для возможной конфронтации, которая может продлиться десятилетия",  заявил Столтенберг.

При этом глава Североатлантического альянса выразил мнение, что вложение в военную мощь НАТО — это не единственный способ повысить обороноспособность блока. Так, по его словам, лучшей обороной будет военная помощь Киеву.

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Ранее об угрозе, которая якобы исходит от России в сторону НАТО, заговорил глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, назвав её причиной увеличить военные расходы. В то же время он считает, что опасности непосредственно для Дании нет, однако ей могут грозить атаки гибридного характера.

Юрий Лысенко
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