"Надо вооружаться": В НАТО заговорили о возможной войне с РФ, которая продлится десятилетия
Генсек НАТО Столтенберг призвал готовиться к многолетней конфронтации с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock
Страны – участницы НАТО должны готовиться к конфликту с Российской Федерацией и повышать военный потенциал. Такое заявление в интервью изданию Welt сделал генсек альянса Йенс Столтенберг. По его мнению, конфронтация Москвы и военно-политического блока может растянуться на ближайшие десятилетия.
"НАТО не ищет войны с Россией… Но мы должны вооружаться для возможной конфронтации, которая может продлиться десятилетия", — заявил Столтенберг.
При этом глава Североатлантического альянса выразил мнение, что вложение в военную мощь НАТО — это не единственный способ повысить обороноспособность блока. Так, по его словам, лучшей обороной будет военная помощь Киеву.
Ранее об угрозе, которая якобы исходит от России в сторону НАТО, заговорил глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, назвав её причиной увеличить военные расходы. В то же время он считает, что опасности непосредственно для Дании нет, однако ей могут грозить атаки гибридного характера.