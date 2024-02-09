Министр обороны Дании испугался "российской угрозы" и попросил больше денег

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен призвал увеличить траты на военные нужды из-за якобы "угрозы" нападения России. Об этом сообщает газета Jyllands-Posten.

"Нельзя исключать, что в течение трёх-пяти лет Россия испытает на прочность пятую статью и солидарность НАТО. Это не была оценка НАТО в 2023 году. Это новые данные, которые сейчас выходят на первый план", — сказал Поульсен, не уточнив при этом, о каких именно и чьих данных идёт речь.

При этом глава Минобороны добавил, что для самой Дании угрозы нет, но она якобы может столкнуться с гибридными атаками. По словам министра, Копенгаген должен ускорить инвестиции в оборонную сферу, поскольку военный потенциал РФ в этой области значительно увеличился.