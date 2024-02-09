Министр обороны Дании испугался "российской угрозы" и попросил больше денег
Глава МО Дании Поульсен: Россия может атаковать НАТО в следующие пять лет
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен призвал увеличить траты на военные нужды из-за якобы "угрозы" нападения России. Об этом сообщает газета Jyllands-Posten.
"Нельзя исключать, что в течение трёх-пяти лет Россия испытает на прочность пятую статью и солидарность НАТО. Это не была оценка НАТО в 2023 году. Это новые данные, которые сейчас выходят на первый план", — сказал Поульсен, не уточнив при этом, о каких именно и чьих данных идёт речь.
При этом глава Минобороны добавил, что для самой Дании угрозы нет, но она якобы может столкнуться с гибридными атаками. По словам министра, Копенгаген должен ускорить инвестиции в оборонную сферу, поскольку военный потенциал РФ в этой области значительно увеличился.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что страны НАТО пытаются напугать своё население мнимой российской угрозой, но умные люди прекрасно понимают, что это фейк. Также глава государства заявил, что Североатлантический альянс хочет вести переговоры с РФ, но не знает как.
Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на документы бундесвера заявил, что Министерство обороны Германии рассматривает сценарий вооружённого конфликта с Россией после поражения ВСУ в СВО. Там предположили, что война с РФ начнётся уже летом 2025 года. В Кремле объяснили, зачем Германия твердит о возможной войне с Россией.
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