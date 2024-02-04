Песков объяснил, зачем Германия твердит о возможной войне с Россией
Песков: Целые сектора экономики Германии становятся всё менее привлекательными
Экономика Германии становится всё менее привлекательной и конкурентноспособной сразу в целых секторах, а правительство ФРГ стремится увести внимание от этой проблемы, создавая для населения образ врага в лице России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, зачем Германия и страны ЕС твердят о возможности войны с Россией. Видео © t.me / ЗАРУБИН
"Что такое Германия? Это экономический мотор Евросоюза. И целые секторы экономики Германии теряют свою привлекательность и конкурентоспособность. И, конечно, на этом фоне лучше всего отвлекать внимание созданием какого-то врага и удерживанием этого имиджа. И здесь лучше нас (России. — Прим. Лайфа), наверное, в их понимании, никого нет", — указал он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Ранее Life.ru уже рассказывал о том, что глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к гипотетическому противостоянию на территории Европы. В частности, к боевым действиям с Россией. При этом министр признал, что сейчас вероятность такого конфликта практически нулевая. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков уже тогда пояснил, какую цель преследуют европейские политики, пугая потенциальной возможностью вооружённого конфликта с Российской Федерацией. По его мнению, Запад хочет отвлечь внимание жителей своих стран от проблем с экономикой.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев