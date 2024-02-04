Экономика Германии становится всё менее привлекательной и конкурентноспособной сразу в целых секторах, а правительство ФРГ стремится увести внимание от этой проблемы, создавая для населения образ врага в лице России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

"Что такое Германия? Это экономический мотор Евросоюза. И целые секторы экономики Германии теряют свою привлекательность и конкурентоспособность. И, конечно, на этом фоне лучше всего отвлекать внимание созданием какого-то врага и удерживанием этого имиджа. И здесь лучше нас (России. — Прим. Лайфа), наверное, в их понимании, никого нет", — указал он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.