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1 февраля, 19:15

"Надо им как-то помочь": Путин заявил, что Германия уничтожает свой автопром

Путин: Германия уничтожает свой автопром, надо ей как-то помочь

Глава государства Владимир Путин считает, что Германия собственными руками уничтожает автомобильную промышленность. Об этом он заявил в ходе посещения выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

После шуточной истории о вкладе России в зарождение автомобильной промышленности в Германии президент сообщил, что Берлин сейчас уничтожает свой автопром, и с улыбкой добавил, что "надо им как-то помочь".

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Ранее вице-премьер Денис Мантуров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в России показатели развития автомобильной промышленности продемонстрировали движение вверх. В частности, с начала 2023 года было продано 761,1 тысячи новых автомобилей, что на 51,1% превышает показатели аналогичного периода 2022 года.

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kremlin.ru

Оксана Попова
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