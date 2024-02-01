"Надо им как-то помочь": Путин заявил, что Германия уничтожает свой автопром
Путин: Германия уничтожает свой автопром, надо ей как-то помочь
Глава государства Владимир Путин считает, что Германия собственными руками уничтожает автомобильную промышленность. Об этом он заявил в ходе посещения выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
После шуточной истории о вкладе России в зарождение автомобильной промышленности в Германии президент сообщил, что Берлин сейчас уничтожает свой автопром, и с улыбкой добавил, что "надо им как-то помочь".
Ранее вице-премьер Денис Мантуров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в России показатели развития автомобильной промышленности продемонстрировали движение вверх. В частности, с начала 2023 года было продано 761,1 тысячи новых автомобилей, что на 51,1% превышает показатели аналогичного периода 2022 года.