Песков нашёл объяснение жутким заявлениям министра обороны ФРГ о войне с Россией

"Всегда надо искать внешнего врага — европейцы всегда тяготеют к этому. Для них, конечно же, давним врагом являемся мы. И сейчас, когда начинаются экономические проблемы, когда налогоплательщики спрашивают, на что они [европейские лидеры] потратили десятки или сотни миллионов евро, вместо того, чтобы вкладывать их в экономику ЕС, когда начинает терять конкурентоспособность европейская экономика, нужно как-то отвлекать внимание своих граждан", — разъяснил представитель Кремля.