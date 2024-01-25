Песков нашёл объяснение жутким заявлениям министра обороны ФРГ о войне с Россией
Песков назвал целью страшилок о войне ЕС с РФ отвлечь внимание от своих проблем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил страшилки европейских политиков об угрозе вооружённого конфликта с Москвой. Главная их цель поисков внешнего врага — отвлечь внимание жителей своих стран от проблем с экономикой.
"Всегда надо искать внешнего врага — европейцы всегда тяготеют к этому. Для них, конечно же, давним врагом являемся мы. И сейчас, когда начинаются экономические проблемы, когда налогоплательщики спрашивают, на что они [европейские лидеры] потратили десятки или сотни миллионов евро, вместо того, чтобы вкладывать их в экономику ЕС, когда начинает терять конкурентоспособность европейская экономика, нужно как-то отвлекать внимание своих граждан", — разъяснил представитель Кремля.
По словам Пескова, в данном случае на щит поднимается тема гипотетического нападения России на европейские страны.
Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости готовиться к гипотетической войне на территории Европы. В частности, его стране — к боевым действиям с Россией, несмотря на то, что возможное нападение Москвы на страны НАТО прямо сейчас является маловероятным. За эти высказывания министра назвали "честным парнем" из ЕС.