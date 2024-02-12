Сенат США поддержал проект о помощи Украине и Израилю на процедурном голосовании

На Капитолийском холме завершилось процедурное голосование верхней палаты Конгресса по законопроекту о финансовой поддержке Украины и Израиля без ужесточения миграционной политики. В поддержку документа выступило большинство сенаторов.

Инициатива предусматривает выделение дополнительных 95 миллиардов долларов, 60 из которых будут отправлены киевскому режиму. Законопроект одобрили 67 представителей штатов, тогда как против высказались лишь 27.

Теперь Сенат должен провести ещё одно окончательное голосование по документу. Если он вновь будет принят, инициатива отправится на рассмотрение в Палату представителей.