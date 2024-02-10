В Киеве запаниковали из-за прекращения западной помощи

Без помощи Запада у Украины хватит ресурсов ещё на два месяца войны, заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. Он отметил, что Киев будет искать деньги для новой мобилизации внутри страны, потому что с внешним финансированием дела идут не очень.

"Я верю, что рано или поздно они отделят наш вопрос от пограничного и проголосуют за выделение помощи Израилю, Украине и Тайваню. Либо найдут компромисс по пограничному вопросу и таким образом распределят финансовые ресурсы. Этот процесс будет продолжаться в течение следующих двух месяцев. Ресурсы на эти два месяца у нас есть", — заявил нардеп в интервью азербайджанскому ресурсу Report.

Рассказывая о финансировании новых волн мобилизации, он отметил, что часть денег освободится, поскольку снизятся расходы на демобилизованных. По его словам, часть расходов на обучение бойцов всё-таки возьмут на себя западные страны.