Американские конгрессмены до марта не согласуют новую военную помощь Украине
Палата представителей США ушла на перерыв, так и не согласовав помощь Украине
Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля. Как следует из расписания нижней палаты американского парламента, конгрессмены так и не успели проголосовать по законопроекту о предоставлении помощи Украине и Израилю.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже высказывался ранее по этому поводу. По словам народного избранника, перед членами нижней палаты Конгресса США стоят другие приоритеты, в частности, им ещё предстоит завершить работу над бюджетом своей страны.
Напомним, что 12 февраля американские сенаторы поддержали проект о помощи Украине и Израилю на процедурном голосовании: законопроект одобрили 67 представителей штатов, тогда как против высказались лишь 27. А 13 февраля Сенат США поддержал законопроект. Инициатива, за которую также должны проголосовать в Палате представителей США, предусматривает выделение киевскому режиму 60 миллиардов долларов помощи.
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