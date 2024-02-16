Американские конгрессмены до марта не согласуют новую военную помощь Украине

Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля. Как следует из расписания нижней палаты американского парламента, конгрессмены так и не успели проголосовать по законопроекту о предоставлении помощи Украине и Израилю.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже высказывался ранее по этому поводу. По словам народного избранника, перед членами нижней палаты Конгресса США стоят другие приоритеты, в частности, им ещё предстоит завершить работу над бюджетом своей страны.