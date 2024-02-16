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15 февраля, 23:29

Американские конгрессмены до марта не согласуют новую военную помощь Украине

Палата представителей США ушла на перерыв, так и не согласовав помощь Украине

Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля. Как следует из расписания нижней палаты американского парламента, конгрессмены так и не успели проголосовать по законопроекту о предоставлении помощи Украине и Израилю.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже высказывался ранее по этому поводу. По словам народного избранника, перед членами нижней палаты Конгресса США стоят другие приоритеты, в частности, им ещё предстоит завершить работу над бюджетом своей страны.

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Напомним, что 12 февраля американские сенаторы поддержали проект о помощи Украине и Израилю на процедурном голосовании: законопроект одобрили 67 представителей штатов, тогда как против высказались лишь 27. А 13 февраля Сенат США поддержал законопроект. Инициатива, за которую также должны проголосовать в Палате представителей США, предусматривает выделение киевскому режиму 60 миллиардов долларов помощи.

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Unsplash / Louis Velazquez

Алексей Соловьёв
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