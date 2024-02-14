Американский сенатор раскрыл грязную уловку, которая позволила проголосовать за помощь Киеву
Сенатор США Хоули: Голосование за помощь Украине специально провели ранним утром
Американский сенатор Джош Хоули обратил внимание на странную деталь в голосовании за пакет помощи Киеву. По его словам, решение принималось ранним утром, пока все ещё спали, чтобы просто поставить народ США перед уже свершившимся фактом.
"Рано утром, пока никто не видел, Сенат США проголосовал за то, чтобы вложить еще 60 миллиардов долларов ваших денег в Украину", — написал Хоули в социальной сети Х, добавив, что считает произошедшее предательством.
Как уже сообщал Life.ru, 5 февраля Сенат США представил законопроект, который предусматривает выделение Украине 60 миллиардов долларов в виде нового пакета финансовой помощи. Байден на тот момент одобрил инициативу и призвал как можно скорее добиться её утверждения в Палате представителей. 12 февраля американские сенаторы поддержали проект о помощи Украине и Израилю на процедурном голосовании — законопроект одобрили 67 представителей штатов, тогда как против высказались лишь 27. А 13 февраля Сенат США поддержал законопроект.
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