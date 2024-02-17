Зеленский пригрозил США из-за отсутствия новых денег для Киева

В случае прекращения финансирования США больше не будут стратегическим партнёром Украины. Об этом на пресс-конференции после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис заявил Владимир Зеленский.

"Мы очень надеемся на позитивное решение Конгресса, для нас этот пакет жизненно необходим", — отметил политик, слова которого передаёт Guardian News.

Зеленский признался, что Киев не рассматривает альтернативный вариант, так как надеется сохранить Вашингтон в качестве стратегического партнёра.