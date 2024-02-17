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17 февраля, 19:20

Зеленский пригрозил США из-за отсутствия новых денег для Киева

Зеленский: США не будут стратегическим партнёром Украины при отказе от помощи

В случае прекращения финансирования США больше не будут стратегическим партнёром Украины. Об этом на пресс-конференции после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис заявил Владимир Зеленский.

"Мы очень надеемся на позитивное решение Конгресса, для нас этот пакет жизненно необходим", — отметил политик, слова которого передаёт Guardian News.

Зеленский признался, что Киев не рассматривает альтернативный вариант, так как надеется сохранить Вашингтон в качестве стратегического партнёра.

Зеленский попал впросак на конференции в Мюнхене, пытаясь рассмешить зал
Зеленский попал впросак на конференции в Мюнхене, пытаясь рассмешить зал

Напомним, сама Харрис на конференции заявила, что у Белого дома нет запасного плана в вопросе продолжения поддержки Украины. Однако она пообещала, что США продолжат работать над утверждением нового пакета военной помощи Киеву.

Обложка ©

Getty Images / Drew Angerer

Александра Мышляева
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