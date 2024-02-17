Харрис заявила на встрече с Зеленским, что у США нет плана Б по помощи Украине

Вице-президент США Камала Харрис признала, что у Белого дома нет запасного плана в вопросе продолжения поддержки Украины. С таким заявлением она выступила на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля.

"Есть только план А, который заключается в том, чтобы Украина получила помощь. Показателем того, где мы можем и, честно говоря, должны находиться, является наличие двухпартийной поддержки [Киева] в обеих наших палатах Конгресса", — заявила вице-президент США.