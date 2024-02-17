Харрис заявила на встрече с Зеленским, что у США нет плана Б по помощи Украине
Вице-президент США Камала Харрис с Владимиром Зеленским. Обложка © Офис президента Украины
Вице-президент США Камала Харрис признала, что у Белого дома нет запасного плана в вопросе продолжения поддержки Украины. С таким заявлением она выступила на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля.
"Есть только план А, который заключается в том, чтобы Украина получила помощь. Показателем того, где мы можем и, честно говоря, должны находиться, является наличие двухпартийной поддержки [Киева] в обеих наших палатах Конгресса", — заявила вице-президент США.
Харрис обещала, что Белый дом продолжит работать над утверждением нового пакета военной помощи Киеву.
Однако США на фоне постоянных споров о новых поставках вооружения Украине не прекращают свою военную поддержку Израиля. Накануне в СМИ появилась информация о планах Америки поставить боеприпасы израильской стороне на десятки миллионов долларов. Хотя Сенат США и поддержал законопроект о выделении 95 миллиардов долларов на помощь Израилю, Тайваню и Украине, теперь его должна также одобрить Палата представителей американского Конгресса. Сенаторы вернутся к обсуждению только 28 февраля, после перерыва.