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17 февраля, 15:19

Харрис заявила на встрече с Зеленским, что у США нет плана Б по помощи Украине

Вице-президент США Камала Харрис с Владимиром Зеленским. Обложка © Офис президента Украины

Вице-президент США Камала Харрис с Владимиром Зеленским. Обложка © Офис президента Украины

Вице-президент США Камала Харрис признала, что у Белого дома нет запасного плана в вопросе продолжения поддержки Украины. С таким заявлением она выступила на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля.

"Есть только план А, который заключается в том, чтобы Украина получила помощь. Показателем того, где мы можем и, честно говоря, должны находиться, является наличие двухпартийной поддержки [Киева] в обеих наших палатах Конгресса", — заявила вице-президент США.

Харрис обещала, что Белый дом продолжит работать над утверждением нового пакета военной помощи Киеву.

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Однако США на фоне постоянных споров о новых поставках вооружения Украине не прекращают свою военную поддержку Израиля. Накануне в СМИ появилась информация о планах Америки поставить боеприпасы израильской стороне на десятки миллионов долларов. Хотя Сенат США и поддержал законопроект о выделении 95 миллиардов долларов на помощь Израилю, Тайваню и Украине, теперь его должна также одобрить Палата представителей американского Конгресса. Сенаторы вернутся к обсуждению только 28 февраля, после перерыва.

Владимир Озеров
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