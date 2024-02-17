США нашли миллионы долларов для Израиля на фоне волокиты с помощью Украине

Вашингтон принял решение передать Израилю различные боеприпасы на несколько десятков миллионов долларов. Об этом газета The Wall Street Journal (WSJ) узнала от своих источников.

Согласно сведениям газеты, в военный пакет входит примерно тысяча бомб МК-82, боеприпасы прямой атаки KMU-572, обеспечивающие точное наведение бомб, и взрыватели бомб FMU-139. Оружие оценивается в десятки миллионов долларов, но точная сумма не раскрывается.