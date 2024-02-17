США нашли миллионы долларов для Израиля на фоне волокиты с помощью Украине
WSJ рассказала о планах США поставить Израилю боеприпасы на миллионы долларов
Вашингтон принял решение передать Израилю различные боеприпасы на несколько десятков миллионов долларов. Об этом газета The Wall Street Journal (WSJ) узнала от своих источников.
Согласно сведениям газеты, в военный пакет входит примерно тысяча бомб МК-82, боеприпасы прямой атаки KMU-572, обеспечивающие точное наведение бомб, и взрыватели бомб FMU-139. Оружие оценивается в десятки миллионов долларов, но точная сумма не раскрывается.
Предлагаемая поставка всё ещё находится на внутреннем рассмотрении администрации Белого дома. Детали могут измениться до того, как администрация президента США Джо Байдена уведомит руководителей комитетов Конгресса, которые должны одобрить пакет помощи.
Тем временем Палата представителей США ушла на перерыв, так и не согласовав помощь Киеву. Ещё 12 февраля американские сенаторы поддержали проект о помощи Украине и Израилю на процедурном голосовании: законопроект одобрили 67 представителей штатов, тогда как против высказались лишь 27. А 13 февраля Сенат США поддержал документ. Инициатива, за которую также должны проголосовать в Палате представителей США, предусматривает выделение киевскому режиму 60 миллиардов долларов помощи.
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