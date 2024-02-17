Зеленский попал впросак на конференции в Мюнхене, пытаясь рассмешить зал

Владимир Зеленский оконфузился на конференции по безопасности в Мюнхене. Его попытка пошутить закончилась неловко: зал встретил равнодушной тишиной заявление, от которого он сам, судя по длительной улыбке и выжидающему взгляду, ждал взрыва хохота и бурных оваций. Момент попал на трансляцию.

Реакция зала на шутку Зеленского на конференции в Мюнхене. Видео © X / @Luganskiy_Twi

Журналист телеканала CNN Кристиан Аманпур, которая была ведущей на пресс-конференции, задала Зеленскому вопрос: что бы он сказал конгрессменам Соединённых Штатов, которые препятствуют принятию законопроекта о выделении помощи Киеву? Тот переспросил: "А нас показывают по телевизору?" и получил утвердительный ответ. Тут политик улыбнулся и сказал: "Тогда я не буду", после чего в зале и повисла неловкая пауза на несколько секунд, в течение которых улыбка застыла на лице Зеленского.

После этого он добавил, что вскоре сможет встретиться с американскими конгрессменами в рамках конференции и обсудить с ними в деталях всё, что касается заблокированного законопроекта. Политик подчеркнул, что на самом деле не хотел бы подавать Штатам сигналов, которые могут быть восприняты как упрёки, потому что США очень многое сделали для Киева. Примечательно, что во время выступления Зеленский выглядел довольно несуразно. Многие заметили его странное поведение, нервную мимику и блуждающий взгляд.