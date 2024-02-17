Алиев и Пашинян обсудили двусторонние отношения стран на Мюнхенской конференции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности при посредничестве канцлера Германии Олафа Шольца, который стал инициатором встречи. Об этом говорится в материале Азербайджанского государственного информационного агентства.

"В Мюнхене началась совместная встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", — сказано в публикации.

Пресс-служба Правительства Армении сообщила, что темой для обсуждения на встрече стало урегулирование отношений между странами и конкретные шаги, которые позволят достигнуть мирного соглашения. Кроме того, политикам удалось прийти к договорённости о продолжении усилий по составлению договора о мире.

Конференция в Мюнхене проводится с 16 по 18 февраля, в ней принимают участие порядка 150 глав государств и правительств, министров дипломатических и оборонных ведомств и руководителей международных организаций. Представителей Российской Федерации на мероприятии нет.