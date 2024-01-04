В Баку заявили об "ощутимом прогрессе" в подготовке мирного договора с Ереваном
Помощник Алиева: Баку и Ереван добились прогресса по тексту мирного договора
Баку и Ереван добились "значительного прогресса" в вопросе согласования проекта мирного соглашения. Соответствующее заявление сделал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор, и мы не должны упустить эту возможность. Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако остаётся ещё несколько нерешённых вопросов", — сказал он в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
Как подчеркнул Гаджиев, сегодня отношения Баку и Еревана переживают самые спокойные дни за последние 30 лет. По его мнению, даже встреча армянского премьера Никола Пашиняна и азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Санкт-Петербурге носила позитивный характер. При этом Гаджиев добавил, что пока рано говорить о конкретных сроках заключения мирного договора. Прежде всего — необходимы переговоры, и обе стороны готовы вести их без каких-либо посредников.
Напомним, что 26 декабря, в Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча лидеров стран СНГ. Президент России Владимир Путин пригласил коллег пообщаться не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым ансамблям города. На мероприятии президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это была их первая встреча после событий 2023 года в Нагорном Карабахе, когда регион полностью перешёл под контроль Баку.
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