В Баку заявили об "ощутимом прогрессе" в подготовке мирного договора с Ереваном

"Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор, и мы не должны упустить эту возможность. Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако остаётся ещё несколько нерешённых вопросов", — сказал он в интервью немецкой газете Berliner Zeitung .

Как подчеркнул Гаджиев, сегодня отношения Баку и Еревана переживают самые спокойные дни за последние 30 лет. По его мнению, даже встреча армянского премьера Никола Пашиняна и азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Санкт-Петербурге носила позитивный характер. При этом Гаджиев добавил, что пока рано говорить о конкретных сроках заключения мирного договора. Прежде всего — необходимы переговоры, и обе стороны готовы вести их без каких-либо посредников.