Лидеры СНГ съехались к Путину в Петербург на предновогодний неформальный саммит

В Петербурге началась неформальная встреча лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ). Традиционно перед Новым годом их собирает президент РФ Владимир Путин. При этом глава государства пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана пообщаться не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым ансамблям города.

Приезд лидеров стран СНГ в музей-заповедник "Павловск". Видео © LIFE

Лидеры СНГ приехали в музей-заповедник "Павловск". Всех гостей, кроме лидеров Азербайджана и Белоруссии, рождественскими колядками встретил хор. Ильхам Алиев и Александр Лукашенко в это время участвовали в двусторонней встрече. Затем все лидеры посетят Царское село и Петергоф.