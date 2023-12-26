Лидеры СНГ съехались к Путину в Петербург на предновогодний неформальный саммит
В Петербурге начался предновогодний неформальный саммит лидеров СНГ
В Петербурге началась неформальная встреча лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ). Традиционно перед Новым годом их собирает президент РФ Владимир Путин. При этом глава государства пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана пообщаться не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым ансамблям города.
Приезд лидеров стран СНГ в музей-заповедник "Павловск". Видео © LIFE
Лидеры СНГ приехали в музей-заповедник "Павловск". Всех гостей, кроме лидеров Азербайджана и Белоруссии, рождественскими колядками встретил хор. Ильхам Алиев и Александр Лукашенко в это время участвовали в двусторонней встрече. Затем все лидеры посетят Царское село и Петергоф.
Для глав государств в Павловске организовали небольшой концерт. Во дворце для них сыграл симфонический оркестр "Северная симфония" с участием виолончелиста Сергея Ролдугина и скрипача Павла Милюкова. Ведущим мероприятия стал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Закончится саммит переговорами в Константиновском дворце в Стрельне.
Как сообщал Лайф, 25 декабря в Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС. Первым из лидеров СНГ в Северную столицу прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров. Затем прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На саммите Путин, в частности, заявил, что объём взаимной торговли в ЕАЭС вырос почти вдвое за десять лет, также лидеры "пятёрки" решили провести юбилейный саммит ЕАЭС в мае 2024 года в Москве.
LIFE