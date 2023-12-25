Путин: Объём взаимной торговли в ЕАЭС вырос почти вдвое за 10 лет

"Хотел бы с удовлетворением констатировать, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно и динамично, способствует более полному раскрытию экономического потенциала наших государств", — отметил российский лидер. Он напомнил, что основополагающими принципами для взаимодействия стран – участниц ЕАЭС являются общая выгода, взаимоуважение и учёт интересов каждого государства.

Президент РФ напомнил, что деятельности ЕАЭС скоро исполнится 10 лет и за это время содружеству удалось почти вдвое нарастить объём взаимной торговли. При этом совокупный ВВП входящих в союз стран возрос с 1,6 до 2,5 триллионов долларов.