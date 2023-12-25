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25 декабря, 15:32

Путин: Объём взаимной торговли в ЕАЭС вырос почти вдвое за 10 лет

Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) осуществляется успешно, позволяя раскрыть потенциал стран – участниц организации, заявил президент России Владимир Путин на заседании ЕАЭС.

"Хотел бы с удовлетворением констатировать, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно и динамично, способствует более полному раскрытию экономического потенциала наших государств", отметил российский лидер. Он напомнил, что основополагающими принципами для взаимодействия стран – участниц ЕАЭС являются общая выгода, взаимоуважение и учёт интересов каждого государства.

Президент РФ напомнил, что деятельности ЕАЭС скоро исполнится 10 лет и за это время содружеству удалось почти вдвое нарастить объём взаимной торговли. При этом совокупный ВВП входящих в союз стран возрос с 1,6 до 2,5 триллионов долларов.

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Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, а 26 декабря — неформальный саммит СНГ. В Кремле отметили, что заседание 25 декабря будет не "чисто праздничным", а вполне рабочим, насыщенным актуальной повесткой дня. Первым из лидеров СНГ в Северную столицу прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров. Накануне вечером его борт сел в Пулково. Сегодня в Петербург прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. На саммите ждут и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в октябре не почтил своим присутствием саммит СНГ в Киргизии. Армянский лидер уже отправился в Россию с двухдневным рабочим визитом.

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LIFE / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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