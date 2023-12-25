Пашинян отправился в Санкт-Петербург на заседание ЕАЭС и неформальный саммит СНГ
Премьер Армении Никол Пашинян отправился в Санкт-Петербург, где примет участие в саммите ЕАЭС и неформальной встрече глав государств СНГ. Об этом говорится на сайте армянского кабмина.
"Пашинян отбыл в Российскую Федерацию с двухдневным рабочим визитом. 25 декабря премьер-министр примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, а 26 декабря — в неформальном саммите СНГ", — сообщила пресс-служба правительства республики.
Как уже рассказывал Лайф, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает на визит армянского премьера в Северную столицу. Дипломат отметила, что на запланированном саммите можно будет поднять любые интересующие вопросы, а также подчеркнула, что Москва готова решать их в профессиональном и партнёрском ключе. Кстати, первым в Петербург для участия в заседании ЕАЭС прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров. Он прибыл накануне, а встретил его губернатор Александр Беглов.
ТАСС / АР / Tigran Mehrabyan