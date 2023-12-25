Пашинян отправился в Санкт-Петербург на заседание ЕАЭС и неформальный саммит СНГ

Премьер Армении Никол Пашинян отправился в Санкт-Петербург, где примет участие в саммите ЕАЭС и неформальной встрече глав государств СНГ. Об этом говорится на сайте армянского кабмина.

Как уже рассказывал Лайф, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает на визит армянского премьера в Северную столицу. Дипломат отметила, что на запланированном саммите можно будет поднять любые интересующие вопросы, а также подчеркнула, что Москва готова решать их в профессиональном и партнёрском ключе. Кстати, первым в Петербург для участия в заседании ЕАЭС прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров. Он прибыл накануне, а встретил его губернатор Александр Беглов.