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24 декабря, 15:07

Первый из лидеров СНГ прилетел в Россию на саммит ЕАЭС

Президент Киргизии первым прилетел в Петербург для участия в заседании ЕАЭС

Президент Киргизии Садыр Жапаров первым прилетел в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и саммите лидеров стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.

"Губернатор Александр Беглов встретил президента Киргизской Республики в аэропорту Пулково", — говорится в сообщении.

Там отметили, что Беглов назвал сотрудничество с Киргизией важным направлением международной деятельности правительства. По его словам, важным решением стало открытие консульства Киргизии в Петербурге. В пресс-службе подчеркнули, что за прошлый год товарооборот Петербурга с Киргизией вырос на 61% и составил 237 млн долларов.

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Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС пройдёт 25 декабря в Санкт-Петербурге. В Кремле отметили, что мероприятие будет не "чисто праздничным", а вполне рабочим, насыщенным актуальной повесткой дня. На нём ждут и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в октябре не почтил своим присутствием саммит СНГ в Киргизии.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / IGOR KOVALENKO

Александра Мышляева
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