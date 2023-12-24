Первый из лидеров СНГ прилетел в Россию на саммит ЕАЭС
Президент Киргизии первым прилетел в Петербург для участия в заседании ЕАЭС
Президент Киргизии Садыр Жапаров первым прилетел в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и саммите лидеров стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"Губернатор Александр Беглов встретил президента Киргизской Республики в аэропорту Пулково", — говорится в сообщении.
Там отметили, что Беглов назвал сотрудничество с Киргизией важным направлением международной деятельности правительства. По его словам, важным решением стало открытие консульства Киргизии в Петербурге. В пресс-службе подчеркнули, что за прошлый год товарооборот Петербурга с Киргизией вырос на 61% и составил 237 млн долларов.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС пройдёт 25 декабря в Санкт-Петербурге. В Кремле отметили, что мероприятие будет не "чисто праздничным", а вполне рабочим, насыщенным актуальной повесткой дня. На нём ждут и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в октябре не почтил своим присутствием саммит СНГ в Киргизии.
ТАСС / ЕРА / IGOR KOVALENKO