Песков проанонсировал саммит СНГ в Петербурге, на котором "ждут Пашиняна"
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Фото © Kremlin.ru
Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ждут на неформальном саммите СНГ, который пройдёт в конце декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду, 29 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле отметили, что мероприятие будет не "чисто праздничным", а вполне рабочим, насыщенным актуальной повесткой дня.
"В случае если господин Пашинян туда приедет, а его ждут так же, как и всех, то будет прекрасная возможность поговорить. Если главы государств не посчитают необходимым сделать это ранее", — добавил Песков.
Напомним, что 23 ноября в Минске прошёл саммит ОДКБ, на котором собрались лидеры всех шести государств – участников объединения, не приехал только премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом ранее спикер парламента Армении уже заявлял о том, что республика не планирует выходить из состава ОДКБ. А до этого Пашинян не почтил своим присутствием саммит СНГ, который проходил в октябре в Киргизии.