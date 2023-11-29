Песков проанонсировал саммит СНГ в Петербурге, на котором "ждут Пашиняна"

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ждут на неформальном саммите СНГ, который пройдёт в конце декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду, 29 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что мероприятие будет не "чисто праздничным", а вполне рабочим, насыщенным актуальной повесткой дня.

"В случае если господин Пашинян туда приедет, а его ждут так же, как и всех, то будет прекрасная возможность поговорить. Если главы государств не посчитают необходимым сделать это ранее", — добавил Песков.