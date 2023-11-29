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Песков проанонсировал саммит СНГ в Петербурге, на котором "ждут Пашиняна"

29 ноября, 09:54
<p>Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67461/photos/67309" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Фото © Kremlin.ru

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна ждут на неформальном саммите СНГ, который пройдёт в конце декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду, 29 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что мероприятие будет не "чисто праздничным", а вполне рабочим, насыщенным актуальной повесткой дня.

"В случае если господин Пашинян туда приедет, а его ждут так же, как и всех, то будет прекрасная возможность поговорить. Если главы государств не посчитают необходимым сделать это ранее", — добавил Песков.

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Напомним, что 23 ноября в Минске прошёл саммит ОДКБ, на котором собрались лидеры всех шести государств – участников объединения, не приехал только премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом ранее спикер парламента Армении уже заявлял о том, что республика не планирует выходить из состава ОДКБ. А до этого Пашинян не почтил своим присутствием саммит СНГ, который проходил в октябре в Киргизии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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