"Признак очень нехороший": Политолог оценил реакцию Лукашенко на "демарш" Пашиняна Политолог Безпалько: Слова Лукашенко об Армении на саммите ОДКБ объяснимы 23 ноября, 15:41 ТАСС / POOL / Сергей Гунеев

Резкая реакция президента Белоруссии Александра Лукашенко на отсутствие армянского премьера Никола Пашиняна на саммите ОДКБ объяснима. Об этом заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

"Реакция Лукашенко вполне себе объяснимая, нормальная, стандартная — есть оборонный союз, который объединяет ряд государств, естественно, что, если демонстративно глава одного из государств отказывается принять участие в заседании, очевидно, что это явный демарш, признак очень нехороший и, естественно, что в данной ситуации это может вызвать озабоченность других государств", — отметил собеседник Лайфа.

При этом Безпалько назвал гораздо более показательной реакцию российского МИД, который заявил, что Армения явно переориентирует свою внешнюю политику с России на Запад.

Напомним, сегодня на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске собирались лидеры шести государств – участников объединения, не приехал только премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом ранее спикер парламента Армении уже заявлял о том, что республика не планирует выходить из состава ОДКБ. Тем не менее президент Белоруссии Александр Лукашенко отчитал Ереван за ненужный демарш после пропущенного Пашиняном саммита ОДКБ.