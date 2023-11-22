В Армении ответили на вопрос о выходе из ОДКБ
Спикер парламента Армении Симонян: Ереван не принимал решения о выходе из ОДКБ
Армения не собирается выходить из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующее заявление в разговоре с журналистами сделал спикер парламента республики Ален Симонян.
"Армения не принимала решения о выходе из ОДКБ", — сказал он, комментируя ситуацию с отказом Еревана принимать участие в саммите объединения.
Ранее стало известно, что на саммит ОДКБ, который пройдёт в Минске, отказались приезжать премьер-министр Армении Никол Пашинян, главы Минобороны и МИД республики Сурен Папикян и Арарат Мирзоян, а также спикер парламента Ален Симонян. По словам Пашиняна, республика не выходит из организации, хоть и не участвует в её мероприятиях. В Кремле по этому поводу выразили сожаление, а президент Белоруссии Александр Лукашенко дал армянскому премьеру совет.
ТАСС / Антон Новодережкин