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22 ноября, 12:05

В Армении ответили на вопрос о выходе из ОДКБ

Спикер парламента Армении Симонян: Ереван не принимал решения о выходе из ОДКБ

Армения не собирается выходить из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующее заявление в разговоре с журналистами сделал спикер парламента республики Ален Симонян.

"Армения не принимала решения о выходе из ОДКБ", — сказал он, комментируя ситуацию с отказом Еревана принимать участие в саммите объединения.

В Кремле оценили решение власти Армении отказаться от участия в саммите ОДКБ

В Кремле оценили решение власти Армении отказаться от участия в саммите ОДКБ

Ранее стало известно, что на саммит ОДКБ, который пройдёт в Минске, отказались приезжать премьер-министр Армении Никол Пашинян, главы Минобороны и МИД республики Сурен Папикян и Арарат Мирзоян, а также спикер парламента Ален Симонян. По словам Пашиняна, республика не выходит из организации, хоть и не участвует в её мероприятиях. В Кремле по этому поводу выразили сожаление, а президент Белоруссии Александр Лукашенко дал армянскому премьеру совет.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Наталья Исакова
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