В Армении ответили на вопрос о выходе из ОДКБ

Армения не собирается выходить из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующее заявление в разговоре с журналистами сделал спикер парламента республики Ален Симонян.

"Армения не принимала решения о выходе из ОДКБ", — сказал он, комментируя ситуацию с отказом Еревана принимать участие в саммите объединения.