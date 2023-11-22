В Кремле оценили решение власти Армении отказаться от участия в саммите ОДКБ

Москва рассчитывает, что Армения продолжит работу в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле сожалеют о решении Еревана не участвовать на высоком уровне на саммите в Минске 22–23 ноября.

"Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в завтрашнем саммите. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне", — сказал Песков журналистам, добавив, что в Москве рассчитывают на продолжение работы Армении в рамках ОДКБ.