В Кремле оценили решение власти Армении отказаться от участия в саммите ОДКБ
Песков: Россия рассчитывает, что Армения продолжит работу в ОДКБ
Москва рассчитывает, что Армения продолжит работу в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле сожалеют о решении Еревана не участвовать на высоком уровне на саммите в Минске 22–23 ноября.
"Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в завтрашнем саммите. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне", — сказал Песков журналистам, добавив, что в Москве рассчитывают на продолжение работы Армении в рамках ОДКБ.
Ранее стало известно, что на саммит ОДКБ, который пройдёт в Минске, отказались приезжать премьер-министр Армении Никол Пашинян, главы МИД и Минобороны республики Арарат Мирзоян и Сурен Папикян, а также спикер парламента Ален Симонян. По словам Пашиняна, республика не выходит из организации, хоть и не участвует в её мероприятиях. В Кремле по этому поводу выразили сожаление, а президент Белоруссии Александр Лукашенко дал Пашиняну совет.
ТАСС / Сергей Бобылев