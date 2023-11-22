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22 ноября, 09:46

В Кремле оценили решение власти Армении отказаться от участия в саммите ОДКБ

Песков: Россия рассчитывает, что Армения продолжит работу в ОДКБ

Москва рассчитывает, что Армения продолжит работу в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле сожалеют о решении Еревана не участвовать на высоком уровне на саммите в Минске 22–23 ноября.

"Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в завтрашнем саммите. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне", — сказал Песков журналистам, добавив, что в Москве рассчитывают на продолжение работы Армении в рамках ОДКБ.

Армения отказалась от помощи ОДКБ

Армения отказалась от помощи ОДКБ

Ранее стало известно, что на саммит ОДКБ, который пройдёт в Минске, отказались приезжать премьер-министр Армении Никол Пашинян, главы МИД и Минобороны республики Арарат Мирзоян и Сурен Папикян, а также спикер парламента Ален Симонян. По словам Пашиняна, республика не выходит из организации, хоть и не участвует в её мероприятиях. В Кремле по этому поводу выразили сожаление, а президент Белоруссии Александр Лукашенко дал Пашиняну совет.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
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