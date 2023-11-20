Армения отказалась от помощи ОДКБ

Армения попросила Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) снять с повестки саммита документ о помощи республике. Об этом заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в понедельник, 20 ноября.

"Поручение Совета коллективной безопасности по доработке решения по помощи Армении. Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу, и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки", — приводит слова Тасмагамбетова пресс-служба белорусского лидера.