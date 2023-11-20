Армения отказалась от помощи ОДКБ
Глава ОДКБ Тасмагамбетов: Армения просит снять с повестки вопрос о помощи стране
Армения попросила Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) снять с повестки саммита документ о помощи республике. Об этом заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в понедельник, 20 ноября.
"Поручение Совета коллективной безопасности по доработке решения по помощи Армении. Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу, и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки", — приводит слова Тасмагамбетова пресс-служба белорусского лидера.
По его словам, организация реализовала 32 из 34 намеченных планов, которые были разработаны на сессии организации в ноябре 2022 года. Однако два мероприятия всё же выполнить не удалось. Как уточнил Тасмагамбетов, речь идёт о международных контактах с европейскими организациями, включая ОБСЕ.
Напомним, что ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не сможет участвовать в предстоящем саммите ОДКБ. По его словам, республика не выходит из организации, хоть и не участвует в её мероприятиях. В Кремле по этому поводу выразили сожаление.
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