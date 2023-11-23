Лукашенко отчитал Армению за ненужный демарш после пропущенного Пашиняном саммита ОДКБ
Лукашенко: Разногласия в ОДКБ нужно обсуждать за столом, а не устраивать демарши
На саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске лидерами стран-участниц обсуждалось отсутствие Армении на мероприятии. По итогу дискуссии главы государств организации заключили, что проблемные вопросы нужно решать за столом переговоров в открытую, вместо того чтобы устраивать показательные демарши. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко об отсутствии Армении на саммите ОДКБ. Видео © LIFE
"Не будем это скрывать — обсуждали ситуацию на Кавказе и некоторые неудовлетворённости одного из членов Совета коллективной безопасности. Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были, будут, если мы намерены их решать, то надо решать за столом переговоров, а не делать демарши без причины. Мы выразили мнение и пожелания, что, скорее всего, в Питере, всё-таки экономическое мероприятие, увидим армянских друзей", — подчеркнул Лукашенко.
Напомним, ранее сегодня сообщалось о том, что Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите ОДКБ. На мероприятии собирались лидеры всех шести государств – участников объединения, не приехал только премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом ранее спикер парламента Армении уже заявлял о том, что республика не планирует выходить из состава ОДКБ. Он рассказал об этом после просьбы прокомментировать отказ Еревана принять участие в очередном саммите организации. А сегодня замглавы МИД Армении сообщил о том, что Ереван не рассматривает вариант выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза. Также не стоит на повестке дня вопрос о выводе контингента 102-й российской военной базы, расположенной в городе Гюмри.
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