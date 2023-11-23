Лукашенко отчитал Армению за ненужный демарш после пропущенного Пашиняном саммита ОДКБ

На саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске лидерами стран-участниц обсуждалось отсутствие Армении на мероприятии. По итогу дискуссии главы государств организации заключили, что проблемные вопросы нужно решать за столом переговоров в открытую, вместо того чтобы устраивать показательные демарши. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Не будем это скрывать — обсуждали ситуацию на Кавказе и некоторые неудовлетворённости одного из членов Совета коллективной безопасности. Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были, будут, если мы намерены их решать, то надо решать за столом переговоров, а не делать демарши без причины. Мы выразили мнение и пожелания, что, скорее всего, в Питере, всё-таки экономическое мероприятие, увидим армянских друзей", — подчеркнул Лукашенко.