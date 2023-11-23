Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили в пресс-службе Кремля.

На саммит собираются лидеры всех шести государств – участников объединения, не приедет только премьер-министр Армении Никол Пашинян. А президенты Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон и президент председательствующей в этом году в ОДКБ Белоруссии Александр Лукашенко обсудят вопросы взаимодействия членов организации, включая совершенствование системы коллективной безопасности и актуальные международные и региональные проблемы.