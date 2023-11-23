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Регион
Опубликовано 23 ноября 2023, 09:48

Путин приехал в Минск для участия в саммите ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили в пресс-службе Кремля.

На саммит собираются лидеры всех шести государств – участников объединения, не приедет только премьер-министр Армении Никол Пашинян. А президенты Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон и президент председательствующей в этом году в ОДКБ Белоруссии Александр Лукашенко обсудят вопросы взаимодействия членов организации, включая совершенствование системы коллективной безопасности и актуальные международные и региональные проблемы.

Лукашенко дал Пашиняну совет после отказа приехать на саммит ОДКБ
Лукашенко дал Пашиняну совет после отказа приехать на саммит ОДКБ

Напомним, основная часть переговоров президента России Владимира Путина с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном состоялась в Кремле накануне, 21 ноября. Главными темами стали дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также другие основные аспекты отношений Москвы и Душанбе. Путин наградил Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" и провёл с таджикистанским коллегой неформальный ужин.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александра Мышляева
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