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23 ноября, 10:30

Лайф снял, как в Минске готовились к приезду Путина в условиях сильнейшей "завирухи"

Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ в разгар сильнейшей метели

Минск встретил прибывших на саммит ОДКБ лидеров настоящей завiрухой (метель по-белорусски — прим. Лайфа). Суровостью местной погоды был впечатлён и прилетевший в столицу республики президент России Владимир Путин.

Владимир Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ в разгар метели. Видео © LIFE

Лютующая вьюга существенно замедлила скорость движения кортежей ко Дворцу независимости, где пройдёт мероприятие. При этом сотрудники профильных служб расчищают воздуходувками подход к месту проведения саммита, а почётный караул, невзирая на непогоду, неутомимо ждёт прибытия важных гостей.

Караул Дворца Независимости в Минске и службы ожидают прибытия лидеров стран ОДКБ. Видео © LIFE

В Кремле оценили решение власти Армении отказаться от участия в саммите ОДКБ

В Кремле оценили решение власти Армении отказаться от участия в саммите ОДКБ

Ранее Лайф сообщал о том, что Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности. На саммит собираются лидеры всех шести государств – участников объединения, не приедет только премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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LIFE

Юрий Лысенко
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