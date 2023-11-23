Лайф снял, как в Минске готовились к приезду Путина в условиях сильнейшей "завирухи"

Минск встретил прибывших на саммит ОДКБ лидеров настоящей завiрухой (метель по-белорусски — прим. Лайфа). Суровостью местной погоды был впечатлён и прилетевший в столицу республики президент России Владимир Путин.

Лютующая вьюга существенно замедлила скорость движения кортежей ко Дворцу независимости, где пройдёт мероприятие. При этом сотрудники профильных служб расчищают воздуходувками подход к месту проведения саммита, а почётный караул, невзирая на непогоду, неутомимо ждёт прибытия важных гостей.

Ранее Лайф сообщал о том, что Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности. На саммит собираются лидеры всех шести государств – участников объединения, не приедет только премьер-министр Армении Никол Пашинян.