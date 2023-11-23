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23 ноября, 11:13

Ереван не рассматривает выход из ОДКБ и ЕАЭС, как и вывод военной базы ВС РФ в Гюмри

МИД Армении заявил, что республика не планирует выход из ОДКБ и ЕАЭС

Армения не рассматривает вариант выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза. Также не стоит на повестке дня вопрос о выводе контингента 102-й российской военной базы, расположенной в городе Гюмри. Такое заявление сделал во время брифинга замглавы армянского МИД Мнацакан Сафарян.

"В настоящий момент в нашей повестке таких тем нет", сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос от журналиста.

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Ранее спикер парламента Армении уже заявлял о том, что республика не планирует выходить из состава ОДКБ. Он рассказал об этом после просьбы прокомментировать отказ Еревана принять участие в очередном саммите организации.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Юрий Лысенко
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