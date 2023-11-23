Ереван не рассматривает выход из ОДКБ и ЕАЭС, как и вывод военной базы ВС РФ в Гюмри
МИД Армении заявил, что республика не планирует выход из ОДКБ и ЕАЭС
Армения не рассматривает вариант выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза. Также не стоит на повестке дня вопрос о выводе контингента 102-й российской военной базы, расположенной в городе Гюмри. Такое заявление сделал во время брифинга замглавы армянского МИД Мнацакан Сафарян.
"В настоящий момент в нашей повестке таких тем нет", — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос от журналиста.
Ранее спикер парламента Армении уже заявлял о том, что республика не планирует выходить из состава ОДКБ. Он рассказал об этом после просьбы прокомментировать отказ Еревана принять участие в очередном саммите организации.
ТАСС / Владимир Смирнов