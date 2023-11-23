Ереван не рассматривает выход из ОДКБ и ЕАЭС, как и вывод военной базы ВС РФ в Гюмри

Армения не рассматривает вариант выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза. Также не стоит на повестке дня вопрос о выводе контингента 102-й российской военной базы, расположенной в городе Гюмри. Такое заявление сделал во время брифинга замглавы армянского МИД Мнацакан Сафарян.

"В настоящий момент в нашей повестке таких тем нет", — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос от журналиста.