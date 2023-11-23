Ушаков рассказал Лайфу, стоит ли ждать Пашиняна на саммитах СНГ и ЕАЭС в Петербурге
Ушаков: РФ рассчитывает, что Пашинян приедет в Петербург на саммиты СНГ и ЕАЭС
Россия ожидает приезда премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммиты Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, отвечая на вопрос Лайфа.
Ушаков рассказал Лайфу, стоит ли ожидать Пашиняна на саммитах СНГ и ЕАЭС в Петербурге. Видео © LIFE
"Я считаю, что в Питер приедут [представители Армении], там будет неформальная традиционная встреча лидеров стран СНГ и будет формальное заседание ЕАЭС", — сказал он.
Ушаков напомнил, что на грядущем заседании Армения станет председателем организации, поэтому, считает он, Пашинян прибудет, чтобы "принять палочку" у президента РФ Владимира Путина.
Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите ОДКБ, на который собрались лидеры всех стран-участниц объединения, за исключением Никола Пашиняна. В ходе мероприятия президент Белоруссии Александр Лукашенко отчитал своего армянского коллегу, понадеявшись, что он приедет в Санкт-Петербург.
LIFE / Павел Баранов