Ушаков рассказал Лайфу, стоит ли ждать Пашиняна на саммитах СНГ и ЕАЭС в Петербурге

Россия ожидает приезда премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммиты Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, отвечая на вопрос Лайфа.

Ушаков рассказал Лайфу, стоит ли ожидать Пашиняна на саммитах СНГ и ЕАЭС в Петербурге. Видео © LIFE

"Я считаю, что в Питер приедут [представители Армении], там будет неформальная традиционная встреча лидеров стран СНГ и будет формальное заседание ЕАЭС", — сказал он.