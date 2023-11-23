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23 ноября, 13:11

Ушаков рассказал Лайфу, стоит ли ждать Пашиняна на саммитах СНГ и ЕАЭС в Петербурге

Ушаков: РФ рассчитывает, что Пашинян приедет в Петербург на саммиты СНГ и ЕАЭС

Россия ожидает приезда премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммиты Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, отвечая на вопрос Лайфа.

Ушаков рассказал Лайфу, стоит ли ожидать Пашиняна на саммитах СНГ и ЕАЭС в Петербурге. Видео © LIFE

"Я считаю, что в Питер приедут [представители Армении], там будет неформальная традиционная встреча лидеров стран СНГ и будет формальное заседание ЕАЭС", — сказал он.

Ушаков напомнил, что на грядущем заседании Армения станет председателем организации, поэтому, считает он, Пашинян прибудет, чтобы "принять палочку" у президента РФ Владимира Путина.

В Армении ответили на вопрос о выходе из ОДКБ

В Армении ответили на вопрос о выходе из ОДКБ

Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите ОДКБ, на который собрались лидеры всех стран-участниц объединения, за исключением Никола Пашиняна. В ходе мероприятия президент Белоруссии Александр Лукашенко отчитал своего армянского коллегу, понадеявшись, что он приедет в Санкт-Петербург.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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