Захарова заявила о попытке Пашиняна усидеть на двух стульях в отношениях с ЕАЭС
Армения хочет сохранить выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но в то же время делает недружественные шаги в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, транслировавшегося на YouTube-канале ведомства.
"Партнёры обращаются к нам всё это сохранить (членство в Евразийском экономическом союзе. — Прим. Лайфа), а сами тем временем предпринимают шаги, в частности, в сфере безопасности, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и которые игнорируют интересы России. Это что, попытка усидеть на двух стульях?" — задалась вопросом Захарова.
Захарова добавила, что такие попытки до добра никого не доводили. Она подчеркнула, что Москва видит "звеньями одной цепи" отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ в Минске, расширение поставок западного оружия в республику, а также дружеские отношения с Украиной. Представитель МИД назвала это цепью порабощения.
Напомним, ранее Пашинян сообщил президенту Белоруссии Лукашенко, что не сможет участвовать в предстоящем саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. В Кремле по этому поводу выразили сожаление, а Лукашенко дал Пашиняну совет. Позже армянский премьер заявил, что неучастие в мероприятиях ОДКБ не говорит о выходе страны из организации.
Агентство "Москва" / Артур Новосильцев