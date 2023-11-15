Захарова заявила о попытке Пашиняна усидеть на двух стульях в отношениях с ЕАЭС

Армения хочет сохранить выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но в то же время делает недружественные шаги в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, транслировавшегося на YouTube-канале ведомства.

"Партнёры обращаются к нам всё это сохранить (членство в Евразийском экономическом союзе. — Прим. Лайфа), а сами тем временем предпринимают шаги, в частности, в сфере безопасности, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и которые игнорируют интересы России. Это что, попытка усидеть на двух стульях?" — задалась вопросом Захарова.