В МИД РФ ожидают визита Пашиняна в Петербург на саммит СНГ

Россия рассчитывает, что армянский премьер Никол Пашинян приедет в Санкт-Петербург на неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ). Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что Пашинян воспользуется приглашением президента РФ и приедет 25–26 декабря в Петербург, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в традиционной предновогодней встрече глав государств – участников СНГ", — отметила она в ходе брифинга.