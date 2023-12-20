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20 декабря, 14:11

В МИД РФ ожидают визита Пашиняна в Петербург на саммит СНГ

Захарова: Россия рассчитывает, что Пашинян приедет в Петербург на саммит СНГ

Россия рассчитывает, что армянский премьер Никол Пашинян приедет в Санкт-Петербург на неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ). Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что Пашинян воспользуется приглашением президента РФ и приедет 25–26 декабря в Петербург, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в традиционной предновогодней встрече глав государств – участников СНГ", — отметила она в ходе брифинга.

Дипломат указала, что на саммите можно будет поднять любые интересующие вопросы. Также Захарова подчеркнула, что РФ готова решать их в профессиональном и партнёрском ключе.

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Напомним, 23 ноября в Минске прошёл саммит ОДКБ, на котором собрались лидеры всех шести государств – участников объединения, тогда не приехал только Пашинян. В то же время спикер парламента Армении ранее сообщал о том, что республика не планирует выходить из состава организации. А Пашинян до этого не почтил своим присутствием саммит СНГ, проходивший в октябре в Киргизии.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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