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14 декабря, 07:30

Пашинян назвал условие для подписания мирного соглашения с Азербайджаном в ближайшее время

Пашинян: Подписание мирного соглашения с Азербайджаном очень реалистично

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает очень реалистичным подписание мирного соглашения с Азербайджаном в ближайшее время. Об этом он заявил в ходе своего выступления на министерской встрече развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

По его словам, мирное соглашение может быть подписано, если Баку подтвердит ранее согласованные между лидерами двух государств принципиальные пункты.

"Если Азербайджан подтвердит данные принципы, то подписание мирного соглашения в ближайшее время очень реалистично", — сказал Пашинян.

Армянский премьер напомнил, что основными принципиальными пунктами являются открытие региональных транспортных коммуникаций, публичное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также определение общего положения и делимитация государственных границ на основе последних советских карт. Он также добавил, что недавний обмен пленными между странами приближает заключение мирного соглашения.

Ранее Лайф писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заподозрил Баку в подготовке к новой военной агрессии. При этом до этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не собирается враждовать с Ереваном. По его словам, Баку уже восстановил историческую справедливость.

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Напомним, Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. В результате Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекращает своё существование с 1 января 2024 года. После этого более 100 тысяч армян покинули регион. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах.

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ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Ян Поланин
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