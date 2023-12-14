Пашинян назвал условие для подписания мирного соглашения с Азербайджаном в ближайшее время

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает очень реалистичным подписание мирного соглашения с Азербайджаном в ближайшее время. Об этом он заявил в ходе своего выступления на министерской встрече развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

По его словам, мирное соглашение может быть подписано, если Баку подтвердит ранее согласованные между лидерами двух государств принципиальные пункты.

"Если Азербайджан подтвердит данные принципы, то подписание мирного соглашения в ближайшее время очень реалистично", — сказал Пашинян.