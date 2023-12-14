Пашинян назвал условие для подписания мирного соглашения с Азербайджаном в ближайшее время
Пашинян: Подписание мирного соглашения с Азербайджаном очень реалистично
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает очень реалистичным подписание мирного соглашения с Азербайджаном в ближайшее время. Об этом он заявил в ходе своего выступления на министерской встрече развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.
По его словам, мирное соглашение может быть подписано, если Баку подтвердит ранее согласованные между лидерами двух государств принципиальные пункты.
"Если Азербайджан подтвердит данные принципы, то подписание мирного соглашения в ближайшее время очень реалистично", — сказал Пашинян.
Армянский премьер напомнил, что основными принципиальными пунктами являются открытие региональных транспортных коммуникаций, публичное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также определение общего положения и делимитация государственных границ на основе последних советских карт. Он также добавил, что недавний обмен пленными между странами приближает заключение мирного соглашения.
Ранее Лайф писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заподозрил Баку в подготовке к новой военной агрессии. При этом до этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не собирается враждовать с Ереваном. По его словам, Баку уже восстановил историческую справедливость.
Напомним, Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. В результате Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекращает своё существование с 1 января 2024 года. После этого более 100 тысяч армян покинули регион. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах.
ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND