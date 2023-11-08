Алиев заявил, что Азербайджану не нужна новая война с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его стране не нужна новая война с Арменией. По его словам, Баку уже восстановил историческую справедливость, "указав врагу на его место".

"Нам не нужна новая война. Мы добились того, к чему стремились, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство, указали врагу на его место", — сказал азербайджанский лидер, выступая на военном параде в карабахском городе Ханкенди, который ранее назывался Степанакерт.