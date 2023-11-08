Алиев заявил, что Азербайджану не нужна новая война с Арменией
Ильхам Алиев на параде, посвящённом третьей годовщине победы во Второй карабахской войне. Обложка © ТАСС / EPA
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его стране не нужна новая война с Арменией. По его словам, Баку уже восстановил историческую справедливость, "указав врагу на его место".
"Нам не нужна новая война. Мы добились того, к чему стремились, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство, указали врагу на его место", — сказал азербайджанский лидер, выступая на военном параде в карабахском городе Ханкенди, который ранее назывался Степанакерт.
Ранее Лайф сообщал, что Алиев объявил об окончании конфликта в Карабахе. Тогда же он заверил, что в ближайшее время начнутся работы по разминированию и восстановлению территорий, перешедших под контроль Азербайджана.
Напомним, Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. В результате Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекращает своё существование с 1 января 2024 года. После этого более 100 тысяч армян покинули регион. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах.