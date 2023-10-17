"Это большое счастье": Алиев объявил об окончании конфликта в Карабахе
Алиев: Тема конфликта в Карабахе окончательно закрыта
Тема конфликта в Нагорном Карабахе окончательно закрыта. Соответствующее заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с общественностью Физулинского района в Карабахе.
"Тема карабахского конфликта закрыта окончательно. <…>. Это большое счастье", — подчеркнул азербайджанский лидер.
Ранее Лайф сообщал, что Алиев посетил Степанакерт, столицу Нагорного Карабаха, где лично поднял флаг Азербайджана. Кроме того, он водрузил флаги своей страны в городе Агдере, а также на территории Сарсангского водохранилища.
Напомним, Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. В результате Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекращает своё существование с 1 января 2024 года. После этого более 100 тысяч армян покинули регион. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах.
ТАСС / EPA / STRINGER