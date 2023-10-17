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17 октября, 10:37

"Это большое счастье": Алиев объявил об окончании конфликта в Карабахе

Алиев: Тема конфликта в Карабахе окончательно закрыта

Тема конфликта в Нагорном Карабахе окончательно закрыта. Соответствующее заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с общественностью Физулинского района в Карабахе.

"Тема карабахского конфликта закрыта окончательно. <…>. Это большое счастье", — подчеркнул азербайджанский лидер.

Ранее Лайф сообщал, что Алиев посетил Степанакерт, столицу Нагорного Карабаха, где лично поднял флаг Азербайджана. Кроме того, он водрузил флаги своей страны в городе Агдере, а также на территории Сарсангского водохранилища.

Алиев: Азербайджан восстановил свой суверенитет менее чем за 24 часа

Алиев: Азербайджан восстановил свой суверенитет менее чем за 24 часа

Напомним, Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. В результате Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекращает своё существование с 1 января 2024 года. После этого более 100 тысяч армян покинули регион. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах.

Обложка ©

ТАСС / EPA / STRINGER

Наталья Исакова
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