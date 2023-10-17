"Это большое счастье": Алиев объявил об окончании конфликта в Карабахе

Тема конфликта в Нагорном Карабахе окончательно закрыта. Соответствующее заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с общественностью Физулинского района в Карабахе.

Ранее Лайф сообщал, что Алиев посетил Степанакерт, столицу Нагорного Карабаха, где лично поднял флаг Азербайджана. Кроме того, он водрузил флаги своей страны в городе Агдере, а также на территории Сарсангского водохранилища.