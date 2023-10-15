Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха
Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди — бывшем Степанакерте
Алиев поднял флаг Азербайджана в Агдере. Обложка © President.az
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг страны в столице Нагорного Карабаха Ханкенди (Степанакерт). Как сообщили в пресс-службе главы государства, в этом городе президент выступил с речью. Её текст пока не опубликован.
Кроме того, там отметили, что 15 октября Алиев поднял государственный флаг в городе Агдере, а также на территории Сарсангского водохранилища.
Алиев поднял флаг Азербайджана в Агдере. Фото © President.az
Напомним, Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. В результате Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекращает своё существование с 1 января 2024 года. После этого более 100 тысяч армян покинули регион. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах.