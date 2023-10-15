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15 октября, 11:07

Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха

Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди — бывшем Степанакерте

<p>Алиев поднял флаг Азербайджана в Агдере. Обложка © <a href="https://president.az/az/articles/view/61585" target="_blank" rel="noopener noreferrer">President.az</a></p>

Алиев поднял флаг Азербайджана в Агдере. Обложка © President.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг страны в столице Нагорного Карабаха Ханкенди (Степанакерт). Как сообщили в пресс-службе главы государства, в этом городе президент выступил с речью. Её текст пока не опубликован.

Кроме того, там отметили, что 15 октября Алиев поднял государственный флаг в городе Агдере, а также на территории Сарсангского водохранилища.

Алиев поднял флаг Азербайджана в Агдере. Фото © President.az

Алиев поднял флаг Азербайджана в Агдере. Фото © President.az

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Напомним, Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. В результате Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекращает своё существование с 1 января 2024 года. После этого более 100 тысяч армян покинули регион. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах.

Никита Осипов
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