Путин: Формально миротворцы РФ должны оставаться в Карабахе до ноября 2025 года

Российские миротворцы вправе оставаться в Карабахе до осени 2025 года, однако в ходе предстоящих переговоров этот вопрос будет обсуждаться. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, подводя итоги своего визита в Киргизию.

"Формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года, и мы, конечно, в диалоге с партнёрами должны будем определить и решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время. Это в процессе переговоров мы решим", — пояснил российский лидер.