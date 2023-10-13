Путин: Формально миротворцы РФ должны оставаться в Карабахе до ноября 2025 года
Российские миротворцы вправе оставаться в Карабахе до осени 2025 года, однако в ходе предстоящих переговоров этот вопрос будет обсуждаться. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, подводя итоги своего визита в Киргизию.
"Формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года, и мы, конечно, в диалоге с партнёрами должны будем определить и решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время. Это в процессе переговоров мы решим", — пояснил российский лидер.
Напомним, Азербайджан 19 сентября начал проводить "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. Нагорно-Карабахская Республика прекращает своё существование с 1 января 2024 года. После этого более 100 тысяч армян покинули регион. А премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах.
LIFE / Павел Баранов