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13 октября, 14:06

Путин: Формально миротворцы РФ должны оставаться в Карабахе до ноября 2025 года

Российские миротворцы вправе оставаться в Карабахе до осени 2025 года, однако в ходе предстоящих переговоров этот вопрос будет обсуждаться. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, подводя итоги своего визита в Киргизию.

"Формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года, и мы, конечно, в диалоге с партнёрами должны будем определить и решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время. Это в процессе переговоров мы решим", — пояснил российский лидер.

Российские миротворцы свернули наблюдательные посты ещё в двух районах Карабаха

Российские миротворцы свернули наблюдательные посты ещё в двух районах Карабаха

Напомним, Азербайджан 19 сентября начал проводить "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. Нагорно-Карабахская Республика прекращает своё существование с 1 января 2024 года. После этого более 100 тысяч армян покинули регион. А премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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