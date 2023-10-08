Российские миротворцы свернули наблюдательные посты ещё в двух районах Карабаха
Российские миротворцы свернули два наблюдательных поста в Мартунинском и Мардакертском районах Нагорного Карабаха. Такое решение было принято из-за разоружения и отвода от линии соприкосновения сторон сторожевых постов, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свёрнуты два наблюдательных поста в Мартунинском и Мардакертском районах", — говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что за прошедшие сутки нарушений прекращения огня в зонах, где работают миротворцы, выявлено не было.
Напомним, Азербайджан 19 сентября начал проводить "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому НКР прекращает своё существование с 1 января 2024 года. После этих решений более 100 тысяч армян покинули регион. Ранее Лайф писал о том, что вопрос о выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха пока не стоит на повестке переговоров Москвы, Баку и Еревана.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ