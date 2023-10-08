Российские миротворцы свернули наблюдательные посты ещё в двух районах Карабаха

Российские миротворцы свернули два наблюдательных поста в Мартунинском и Мардакертском районах Нагорного Карабаха. Такое решение было принято из-за разоружения и отвода от линии соприкосновения сторон сторожевых постов, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свёрнуты два наблюдательных поста в Мартунинском и Мардакертском районах", — говорится в сообщении.