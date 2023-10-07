Миротворцы РФ свернули один наблюдательный пост в Аскеранском районе Карабаха
Российские миротворцы свернули один наблюдательный пост в Аскеранском районе Нагорного Карабаха. Такое решение было принято после разоружения и отвода от линии соприкосновения сторон сторожевых пунктов. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано. В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свёрнут один наблюдательный пост в Аскеранском районе", — сказано в публикации.
Помимо этого, миротворцы РФ успешно обеспечили сопровождение работы объединённой группы Азербайджана и Нагорного Карабаха. Группа занималась восстановлением газоснабжения в Шушинском районе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что вопрос о выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха пока не стоит на повестке переговоров Москвы, Баку и Еревана. Журналисты, ссылаясь на информацию от осведомлённого источника, сообщают, что стороны обговаривают плановые контакты по вопросам нынешней деятельности миротворческого контингента РФ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ