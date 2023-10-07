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7 октября, 17:05

Миротворцы РФ свернули один наблюдательный пост в Аскеранском районе Карабаха

Российские миротворцы свернули один наблюдательный пост в Аскеранском районе Нагорного Карабаха. Такое решение было принято после разоружения и отвода от линии соприкосновения сторон сторожевых пунктов. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано. В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свёрнут один наблюдательный пост в Аскеранском районе", сказано в публикации.

Помимо этого, миротворцы РФ успешно обеспечили сопровождение работы объединённой группы Азербайджана и Нагорного Карабаха. Группа занималась восстановлением газоснабжения в Шушинском районе.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что вопрос о выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха пока не стоит на повестке переговоров Москвы, Баку и Еревана. Журналисты, ссылаясь на информацию от осведомлённого источника, сообщают, что стороны обговаривают плановые контакты по вопросам нынешней деятельности миротворческого контингента РФ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Лысенко
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