Россия пока не планирует выводить миротворцев из Карабаха, пишут СМИ
РИА "Новости": Москва, Ереван и Баку не обсуждают вывод миротворцев из Карабаха
Вопрос о выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха не стоит на повестке переговоров Москвы, Баку и Еревана. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
"Информация в ряде СМИ о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности", — рассказал собеседник агентства, добавив, что стороны обговаривают плановые контакты по вопросам нынешней деятельности миротворческого контингента РФ.
Как сообщал Лайф, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку уже на следующий день. Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому НКР прекращает своё существование с 1 января 2024 года. А 5 октября Минобороны РФ сообщило о том, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в трёх районах Нагорного Карабаха.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ