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6 октября, 16:52

Россия пока не планирует выводить миротворцев из Карабаха, пишут СМИ

РИА "Новости": Москва, Ереван и Баку не обсуждают вывод миротворцев из Карабаха

Вопрос о выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха не стоит на повестке переговоров Москвы, Баку и Еревана. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Информация в ряде СМИ о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности", рассказал собеседник агентства, добавив, что стороны обговаривают плановые контакты по вопросам нынешней деятельности миротворческого контингента РФ.

Политолог заявил, что ситуация в Карабахе тщательно планировалась заранее

Политолог заявил, что ситуация в Карабахе тщательно планировалась заранее

Как сообщал Лайф, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку уже на следующий день. Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому НКР прекращает своё существование с 1 января 2024 года. А 5 октября Минобороны РФ сообщило о том, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в трёх районах Нагорного Карабаха.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Лысенко
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