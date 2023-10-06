Политолог заявил, что ситуация в Карабахе тщательно планировалась заранее

Политолог пояснил, что ситуация в Нагорном Карабахе только на первый взгляд развивалась спонтанно. На самом же деле над ней работали влиятельные силы, заинтересованные в дестабилизации региона.

Также он прокомментировал статью Politico о том, что за два дня до начала военной операции Азербайджана в Карабахе США, Россия и ЕС провели переговоры в Турции. По его словам, дипломатические отношения между РФ и Западом сильно деградировали, поэтому в этой ситуации вряд ли возможна даже обычная рабочая встреча.