Политолог заявил, что ситуация в Карабахе тщательно планировалась заранее
Эксперт Соколов: Ситуация в Карабахе готовилась заранее для дестабилизации региона
Ситуация в Нагорном Карабахе тщательно планировалась заранее для дестабилизации региона. Об этом рассказал "Царьграду" политолог, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.
Политолог пояснил, что ситуация в Нагорном Карабахе только на первый взгляд развивалась спонтанно. На самом же деле над ней работали влиятельные силы, заинтересованные в дестабилизации региона.
"Сначала премьер Армении Никол Пашинян завёл разговоры о выходе из ОДКБ, потом признал ситуацию в Карабахе внутренней азербайджанской проблемой. То есть всё это готовилось заранее, все эти ходы просчитывались", — рассказал Соколов.
Также он прокомментировал статью Politico о том, что за два дня до начала военной операции Азербайджана в Карабахе США, Россия и ЕС провели переговоры в Турции. По его словам, дипломатические отношения между РФ и Западом сильно деградировали, поэтому в этой ситуации вряд ли возможна даже обычная рабочая встреча.
Напомним, что 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку уже на следующий день. Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому Нагорный Карабах прекратит своё существование с 1 января 2024 года. Армянское население покидает территорию региона: в Армению уже въехало более 100 тысяч вынужденных переселенцев. Азербайджанские силовики задержали бывших руководителей Карабаха, в том числе трёх экс-президентов и экс-спикера парламента.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ