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25 сентября, 14:22

Алиев: Азербайджан восстановил свой суверенитет менее чем за 24 часа

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и вернул себе суверенитет за время "антитеррористической операции" в Карабахе. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прибыл с визитом в Нахичевань.

"В результате антитеррористических мероприятий, проведённых менее чем за 24 часа, армия Армении, незаконно находившаяся на территории Азербайджана, сдалась, приняла наши условия. Таким образом, Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет", поделился Алиев.

По его словам, три года назад Баку покончил с армянской "оккупацией" в ходе Второй карабахской войны, а сейчас окончательно восстановил свой суверенитет. Уже появился пограничный пункт пропуска на границе с Арменией в направлении Лачина, добавил Алиев.

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Напомним, 19 сентября 2023 года Азербайджан развернул "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. Обе стороны сообщили о жертвах столкновений. 20 сентября достигнуты договорённости о прекращении огня на условиях Баку. Военные Карабаха приступили к сдаче оружия. Азербайджанская сторона пообещала обеспечить беспрепятственный выход армянским солдатам из региона. Ереван сообщил, что страна уже приняла почти пять тысяч беженцев из Карабаха.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ROMAN ISMAYILOV

Татьяна Миссуми
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