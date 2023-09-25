Алиев: Азербайджан восстановил свой суверенитет менее чем за 24 часа
Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и вернул себе суверенитет за время "антитеррористической операции" в Карабахе. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прибыл с визитом в Нахичевань.
"В результате антитеррористических мероприятий, проведённых менее чем за 24 часа, армия Армении, незаконно находившаяся на территории Азербайджана, сдалась, приняла наши условия. Таким образом, Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет", — поделился Алиев.
По его словам, три года назад Баку покончил с армянской "оккупацией" в ходе Второй карабахской войны, а сейчас окончательно восстановил свой суверенитет. Уже появился пограничный пункт пропуска на границе с Арменией в направлении Лачина, добавил Алиев.
Напомним, 19 сентября 2023 года Азербайджан развернул "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат. Обе стороны сообщили о жертвах столкновений. 20 сентября достигнуты договорённости о прекращении огня на условиях Баку. Военные Карабаха приступили к сдаче оружия. Азербайджанская сторона пообещала обеспечить беспрепятственный выход армянским солдатам из региона. Ереван сообщил, что страна уже приняла почти пять тысяч беженцев из Карабаха.
ТАСС / ЕРА / ROMAN ISMAYILOV