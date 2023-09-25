Алиев: Азербайджан восстановил свой суверенитет менее чем за 24 часа

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и вернул себе суверенитет за время "антитеррористической операции" в Карабахе. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прибыл с визитом в Нахичевань.

"В результате антитеррористических мероприятий, проведённых менее чем за 24 часа, армия Армении, незаконно находившаяся на территории Азербайджана, сдалась, приняла наши условия. Таким образом, Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет", — поделился Алиев.