Пашинян заподозрил Азербайджан в подготовке к новой военной агрессии
Пашинян: Некоторые шаги Баку похожи на подготовку к очередной войне с Арменией
Некоторые из тех шагов, что предпринимаются Азербайджаном, производят впечатление подготовки к очередному витку военных действий в отношении Армении. Такое заявление сделал на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване армянский премьер-министр Никол Пашинян.
"Крайне подозрительно выглядит то, что на официальном уровне в Азербайджане Республику Армения стали называть Западным Азербайджаном. Этому учат в школах и университетах. Нам кажется, что ведётся подготовка к развязыванию новой войны, новой военной агрессии против Армении, это является одним из главных препятствий на пути продвижения мирной повестки", — сообщил политик.
Напомним, 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его стране не нужна новая война с Арменией. По его словам, Баку уже восстановил историческую справедливость, "указав врагу на его место". При этом Пашинян сегодня заявил о том, что Армения и Азербайджан смогли достигнуть понимания в вопросе базовых принципов мирного соглашения.
X / Игорь Коротченко