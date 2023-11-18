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18 ноября, 12:43

Пашинян заподозрил Азербайджан в подготовке к новой военной агрессии

Пашинян: Некоторые шаги Баку похожи на подготовку к очередной войне с Арменией

Некоторые из тех шагов, что предпринимаются Азербайджаном, производят впечатление подготовки к очередному витку военных действий в отношении Армении. Такое заявление сделал на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Крайне подозрительно выглядит то, что на официальном уровне в Азербайджане Республику Армения стали называть Западным Азербайджаном. Этому учат в школах и университетах. Нам кажется, что ведётся подготовка к развязыванию новой войны, новой военной агрессии против Армении, это является одним из главных препятствий на пути продвижения мирной повестки", сообщил политик.

Пашинян: Армения не выходит из ОДКБ, не участвуя в мероприятиях организации

Пашинян: Армения не выходит из ОДКБ, не участвуя в мероприятиях организации

Напомним, 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его стране не нужна новая война с Арменией. По его словам, Баку уже восстановил историческую справедливость, "указав врагу на его место". При этом Пашинян сегодня заявил о том, что Армения и Азербайджан смогли достигнуть понимания в вопросе базовых принципов мирного соглашения.

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X / Игорь Коротченко

Юрий Лысенко
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