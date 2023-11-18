Пашинян заподозрил Азербайджан в подготовке к новой военной агрессии

Некоторые из тех шагов, что предпринимаются Азербайджаном, производят впечатление подготовки к очередному витку военных действий в отношении Армении. Такое заявление сделал на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Крайне подозрительно выглядит то, что на официальном уровне в Азербайджане Республику Армения стали называть Западным Азербайджаном. Этому учат в школах и университетах. Нам кажется, что ведётся подготовка к развязыванию новой войны, новой военной агрессии против Армении, это является одним из главных препятствий на пути продвижения мирной повестки", — сообщил политик.