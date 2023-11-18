Пашинян: Армения и Азербайджан согласовали основные принципы мирного соглашения
Армения и Азербайджан смогли достигнуть понимания в вопросе базовых принципов мирного соглашения. Такое заявление на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян.
"У нас есть хорошие и плохие новости об армяно-азербайджанском мирном процессе. Хорошо, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Это произошло при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля в результате моих встреч с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым] в Брюсселе", — рассказал армянский лидер.
При этом он отметил, что государства используют разные дипломатические языки, из-за чего часто не понимают друг друга. Пашинян выделил несколько причин такого разногласия: затянувшийся на годы конфликт, тысячи жертв, десятки пленных, надолго нависшая над двумя государствами атмосфера ненависти и подозрения в коварных замыслах, скрытых под любым из кажущихся конструктивными заявлений. Политик отметил, что сказанное им относится и к Армении, и к Азербайджану.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его стране не нужна новая война с Арменией. По его словам, Баку уже восстановил историческую справедливость, "указав врагу на его место".
ТАСС / Александр Патрин