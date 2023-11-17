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17 ноября, 13:35

В МУС сообщили, что Армения присоединится к организации 1 февраля 2024 года

Армения официально станет участником Международного уголовного суда (МУС) в 2024 году. Документы для ратификации Римского статута были поданы Ереваном 14 ноября. Об этом сказано в публикации на сайте МУС.

"Статут вступит в силу для Армении 1 февраля 2024 года. Армения станет 124-м государством-участником, присоединившимся к статуту, и 19-м государством из восточноевропейской группы", говорится в заявлении международной организации.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван, не участвуя в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности, не стремится тем самым к выходу из объединения. К этому он добавил, что ОДКБ отказывается зафиксировать зону ответственности в республике.

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Юрий Лысенко
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