В МУС сообщили, что Армения присоединится к организации 1 февраля 2024 года

Армения официально станет участником Международного уголовного суда (МУС) в 2024 году. Документы для ратификации Римского статута были поданы Ереваном 14 ноября. Об этом сказано в публикации на сайте МУС.

"Статут вступит в силу для Армении 1 февраля 2024 года. Армения станет 124-м государством-участником, присоединившимся к статуту, и 19-м государством из восточноевропейской группы", — говорится в заявлении международной организации.