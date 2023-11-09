Лавров рассказал, что Запад "обхаживает" Армению и хочет дружить с ней против РФ

Запад "обхаживает" Армению, чтобы начать дружить с ней против России. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Западные страны, которые вот сейчас обхаживают активно Армению, они хотят дружить с ней против Российской Федерации", — пояснил Лавров.