Лавров рассказал, что Запад "обхаживает" Армению и хочет дружить с ней против РФ
Лавров: Запад хочет дружить с Арменией против России
Запад "обхаживает" Армению, чтобы начать дружить с ней против России. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Западные страны, которые вот сейчас обхаживают активно Армению, они хотят дружить с ней против Российской Федерации", — пояснил Лавров.
Ранее Америка пообещала Армении помочь реформировать армию. Этот вопрос обсуждался между первым заместителем Минобороны Армении, главой Генштаба ВС генерал-лейтенантом Эдвардом Асряном и замкомандира Европейского командования ВС США генерал-лейтенантом Стивеном Башамом.