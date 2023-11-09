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9 ноября, 18:35

Лавров рассказал, что Запад "обхаживает" Армению и хочет дружить с ней против РФ

Лавров: Запад хочет дружить с Арменией против России

Запад "обхаживает" Армению, чтобы начать дружить с ней против России. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Западные страны, которые вот сейчас обхаживают активно Армению, они хотят дружить с ней против Российской Федерации", — пояснил Лавров.

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Ранее Америка пообещала Армении помочь реформировать армию. Этот вопрос обсуждался между первым заместителем Минобороны Армении, главой Генштаба ВС генерал-лейтенантом Эдвардом Асряном и замкомандира Европейского командования ВС США генерал-лейтенантом Стивеном Башамом.

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Kremlin.ru

Анатолий Симоненко
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