Регион

Уведомления отключены

6 ноября, 17:11

Армения заручилась обещанием США о помощи с реформой армии

Европейское командование США обещало Генштабу Армении помочь с реформой армии

Развитие сотрудничества в оборонной сфере обсудили первый заместитель министра обороны Армении, начальник Генштаба ВС генерал-лейтенант Эдвард Асрян и заместитель командира Европейского командования ВС США генерал-лейтенант Стивен Башам. Встреча прошла во время визита представителей Еревана в США 3 ноября.

В Минобороны Армении отметили, что Асрян представил детали реформ, которые проводятся в армянской армии, а также выразил ожидания, что в реализации задуманного Вашингтон не откажет.

"Башам выразил готовность США продолжать содействие текущим программам сотрудничества, а также инициировать новые направления сотрудничества по следующим сферам: профессионализация вооружённых сил, укрепление профессионального сержантского состава, модернизация системы управления, миротворчество, военная медицина, военное образование и боевая подготовка, учения и прочее", — заявили в ведомстве.

Лавров напомнил Армении о незавидной судьбе стран, полагавшихся на США

Лавров напомнил Армении о незавидной судьбе стран, полагавшихся на США

Ранее делегация из Вашингтона во главе с руководителем USAID Самантой Пауэр прилетела в Ереван. Они стали первыми чиновниками США, которые совершили официальный визит в Армению после эскалации в Нагорном Карабахе. Целью визита было названо укрепление сотрудничества между Вашингтоном и Ереваном, а также обсуждение гуманитарных вопросов.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров