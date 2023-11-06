Армения заручилась обещанием США о помощи с реформой армии

Развитие сотрудничества в оборонной сфере обсудили первый заместитель министра обороны Армении, начальник Генштаба ВС генерал-лейтенант Эдвард Асрян и заместитель командира Европейского командования ВС США генерал-лейтенант Стивен Башам. Встреча прошла во время визита представителей Еревана в США 3 ноября.

В Минобороны Армении отметили, что Асрян представил детали реформ, которые проводятся в армянской армии, а также выразил ожидания, что в реализации задуманного Вашингтон не откажет.

"Башам выразил готовность США продолжать содействие текущим программам сотрудничества, а также инициировать новые направления сотрудничества по следующим сферам: профессионализация вооружённых сил, укрепление профессионального сержантского состава, модернизация системы управления, миротворчество, военная медицина, военное образование и боевая подготовка, учения и прочее", — заявили в ведомстве.