В Армении назвали сроки заключения мирного договора с Азербайджаном, но есть нюанс
Парламент Армении: Мирный договор с Баку может быть заключён в течение 15 дней
Мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть заключён в течение следующих 15 дней, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян. Однако для этого, по его словам, необходимо, чтобы Баку проявил "политическую волю".
"При желании мирное соглашение может быть подписано в течение следующих 15 дней, если власти Азербайджана действительно проявят политическую волю", — сказал Симонян в ходе брифинга.
Он также отметил, что при составлении мирного соглашения сторонам удалось достигнуть согласия практически по всем принципиальным пунктам. При этом раскрывать детали Симонян не стал, чтобы не навредить процессу.
Ранее Лайф писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заподозрил Баку в подготовке к новой военной агрессии. При этом до этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не собирается враждовать с Ереваном. По его словам, Баку уже восстановил историческую справедливость.
Напомним, Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку. В результате Нагорно-Карабахская Республика (НКР) прекращает своё существование с 1 января 2024 года. После этого более 100 тысяч армян покинули регион. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах.
ТАСС / EPA / ROMAN ISMAYILOV