В Армении назвали сроки заключения мирного договора с Азербайджаном, но есть нюанс

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть заключён в течение следующих 15 дней, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян. Однако для этого, по его словам, необходимо, чтобы Баку проявил "политическую волю".

"При желании мирное соглашение может быть подписано в течение следующих 15 дней, если власти Азербайджана действительно проявят политическую волю", — сказал Симонян в ходе брифинга.