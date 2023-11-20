В Кремле прокомментировали слова Пашиняна о подготовке Азербайджана к новой войне
Пескову неизвестно о якобы продвигаемой Баку концепции "Западного Азербайджана"
В Кремле не стали комментировать слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы продвигаемой Баку концепции "Западного Азербайджана". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знаком с подобными высказываниями на государственном уровне.
"Я, к сожалению, не могу ничего сказать, потому что я не знаком с такими заявлениями Азербайджана на государственном уровне. Мы слышали совсем другие заявления руководства страны, руководства Азербайджана, в которых говорится как раз о завершении одного этапа и необходимости выхода на готовность к заключению мирного договора", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Ранее Пашинян заявил, что в Баку якобы стали называть Армению на официальном уровне "Западным Азербайджаном". По его словам, некоторые действия соседнего государства создают впечатление о подготовке к новым боевым действиям. При этом также он сообщил, что Ереван и Баку согласовали основные принципы мирного соглашения.
Напомним, 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его стране не нужна новая война с Арменией. По его словам, Баку уже восстановил историческую справедливость, "указав врагу на его место". Как сообщал Лайф, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку уже на следующий день. Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому НКР прекращает своё существование с 1 января 2024 года. А 5 октября Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в трёх районах Нагорного Карабаха.
ТАСС / AP / Tigran Mehrabyan