В Кремле прокомментировали слова Пашиняна о подготовке Азербайджана к новой войне

"Я, к сожалению, не могу ничего сказать, потому что я не знаком с такими заявлениями Азербайджана на государственном уровне. Мы слышали совсем другие заявления руководства страны, руководства Азербайджана, в которых говорится как раз о завершении одного этапа и необходимости выхода на готовность к заключению мирного договора", — сказал представитель Кремля на брифинге.