В США захотели добиться вывода российских миротворцев из Карабаха
США хотят добиться вывода миротворцев РФ из Карабаха по истечении контракта
США нужно добиться вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Об этом заявил помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
"Нам нужно добиться ухода российских миротворцев по истечении их пятилетнего контракта", — заявил сотрудник Госдепартамента во время выступления в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам на слушаниях по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Он добавил, что Вашингтон готов предоставить Азербайджану и Армении альтернативу — работать с США и Западом. Также, по словам О'Брайена, Госдеп готовит отчёт о событиях, которые произошли в Карабахе в сентябре. Ближайшие несколько недель, считает американский дипломат, станут решающими для будущего региона.
Как сообщал Лайф, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Стороны договорились прекратить огонь на условиях Баку уже на следующий день. Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому НКР прекращает своё существование с 1 января 2024 года. А 5 октября Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в трёх районах Нагорного Карабаха.
ТАСС / Александр Рюмин