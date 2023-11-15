В США захотели добиться вывода российских миротворцев из Карабаха

США нужно добиться вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Об этом заявил помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Нам нужно добиться ухода российских миротворцев по истечении их пятилетнего контракта", — заявил сотрудник Госдепартамента во время выступления в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам на слушаниях по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.